Албания начнет переговоры о вступлении в ЕС 19 июля

По сообщению новостного портала Albanian Daily, делегация во главе с премьер-министром Эди РАМА примет участие в первом этапе переговоров Брюсселя о вступлении в ЕС. Это включает в себя встречу лидеров ЕС, а также определение и внедрение переговорной базы.

Существует связь между началом переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и переговорами о вступлении Северной Македонии. Этот вопрос несколько раз откладывался. Депутаты правящей коалиции Северной Македонии поддержали французское предложение о достижении соглашения с Болгарией для открытия переговоров о вступлении в ЕС. Протокол был подписан двумя странами на следующий день. Это открыло Албании возможность начать переговоры.

Повестка дня первой межправительственной конференции ЕС-Албания (министров иностранных дел ЕС-Албания) будет уточнена на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник. По данным портала, конференция состоится утром 19 июля. Ожидается, что конференция продлится 90 минут, после чего состоится пресс-конференция”.

Делегацию Албании возглавит премьер-министр Олта Даячка и еще 23 министра, а также заместители министров.