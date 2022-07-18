 

Marca: Роналду не сможет перейти в “Атлетико”

18.07.2022, 21:25, Разное
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Marca сообщает, что “Атлетико” не сможет подписать Роналдо из-за его высокой зарплаты и стоимости трансфера из “Манчестер Юнайтед”.
В последнее время имя нападающего упоминается в СМИ благодаря португальцу Жорже Мендешу, который поддерживает тесные связи с “Атлетико”, а также генеральному директору клуба Мигелю Анхелю Хиль Марину.

По сообщениям, португалец хочет уйти из английской команды, потому что недоволен ее трансферной политикой, а также тем, что он не будет играть в Лиге чемпионов.

В сезоне 2002/02 Роналду сыграл 38 матчей за “Манчестер Юнайтед”. Он забил 24 гола и трижды ассистировал. Роналдо будет работать в “МЮ” до июня 2023 года. МЮ” занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.



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