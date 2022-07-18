Названы напитки, которые могут повышать риск развития рака

Эксперты из Ирана в результате нового исследования доказали, что горячие напитки могут повысить риск развития рака на 90%. Об этом они сообщили в свежем выпуске журнала International Journal of Cancer.

Специалисты провели анализ данных 50 тысяч людей возрастом от 40 до 75 лет. Было выявлено, что самый большой риск развития рака в выборке был у тех добровольцев, которые часто или на регулярной основе пили 70-100 миллилитров горячего чая. Независимо от иранских коллег эти данные также подтверждали специалисты из благотворительного общества Cancer Research.

Ранее ученые обнаружили доказательства, что связь между употреблением горячих напитков по типу чая и кофе и вероятностью столкнуться с онкологией все же имеется. Тогда не получилось определить, насколько большую опасность это несет.