Создан алмазный датчик для выявления аномалий в головном мозге

Ученые разработали уникальный алмазный датчик. Его особенностью является то, что сенсор способен улавливать и измерять магнитные поля с большой точностью. Об этом пишет журнал Interesting Engineering.

Эксперты рассказали, что часто для обследования людей применяют магнитные поля. Работают с ними, например, при магнитно-резонансной томографии или электроэнцефалографии. Однако приборы для подобных исследований громоздкие и сложные для настройки и использования.

Именно поэтому специалисты предложили применять их новый алмазный датчик, так как он миниатюрный и может установиться в небольшое переносимое устройство для мониторинга активности мозга или обследования органов на протяжении всего дня.