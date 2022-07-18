 

Создан алмазный датчик для выявления аномалий в головном мозге

18.07.2022, 21:24, Разное
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Ученые разработали уникальный алмазный датчик. Его особенностью является то, что сенсор способен улавливать и измерять магнитные поля с большой точностью. Об этом пишет журнал Interesting Engineering.

Эксперты рассказали, что часто для обследования людей применяют магнитные поля. Работают с ними, например, при магнитно-резонансной томографии или электроэнцефалографии. Однако приборы для подобных исследований громоздкие и сложные  для настройки и использования.

Именно поэтому специалисты предложили применять их новый алмазный датчик, так как он миниатюрный и может установиться в небольшое переносимое устройство для мониторинга активности мозга или обследования органов на протяжении всего дня.



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