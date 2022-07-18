 

Белгородские энергетики подключили первых жителей Мариуполя к электросетям

18.07.2022, 21:06, Новости дня
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В Мариуполе белгородские энергетики совместно с коллегами из ЦФО подключили первых жителей Левобережного района города к электросетям, под напряжение поставлена подстанция 110 кВ Город-8, включены четыре распределительных пункта.

«Около 2000 жителей в 10 многоэтажных домах могут сегодня снова зажечь свет, приготовить еду, накормить семью. Были запитаны такие социально значимые объекты, как средняя школа №5 и канализационно-насосная станция №2, которая теперь, благодаря подаче электричества, возвращается к своей полноценной работе», – говорится на сайте правительства Белгородской области.

Отмечается, что для того, чтобы вернуть свет жителям Мариуполя, российские энергетики восстановили воздушную линию 110 кВ протяженностью более 20 км, устранив при этом обрывы провода и повреждения элементов опор. Подготовили к включению четыре распределительных пункта, около сотни трансформаторных подстанций, десятки воздушных и кабельных линий общей протяженностью около 40 км.

Напомним, что ранее по решению правительства РФ электроснабжение потребителей части Харьковской области было восстановлено от энергетической системы России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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