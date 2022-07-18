Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов

Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший пост первого вице-губернатора Вологодской области, рассказал член администрации области Владимир Рогов.

«Был представлен глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, до этого занимавший пост первого заместителя губернатора Вологодской области», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Он рассказал, что Кольцов является выпускником «Школы губернаторов», его образование связано с металлургией, что очень важно для Запорожской области.

«Антов Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам», – подчеркнул Рогов.

Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. При этом областной центр город Запорожье находится под контролем украинской армии.

В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

—