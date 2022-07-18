 

Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесен после отъезда российской делегации

18.07.2022, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесен уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщил источник.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», – сказал собеседник РИА «Новости» из числа сопровождавших Кириенко.

Также источник сообщил, что два человека из охраны Каховской ГЭС погибли в результате украинского удара по станции.

«Ракеты попали прямо в площадку, где наши машины парковались (делегации Кириенко). Два человека из охраны ГЭС погибли», – сказал он.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.20 / Появилось видео спасения ребенка, выпавшего за борт теплохода в Петербурге

04.06.21 / Опубликовано видео признания Протасевичем своей вины

03.02.21 / Российский посол оценил угрозу ядерной войны с США

09.04.22 / В МИД заявили о необходимости развивать Севморпуть на фоне санкций

11.12.21 / В Telegram добавлены функции для защиты контента

03.12.21 / Прямые переговоры с Россией, обращение Саакашвили и атаки на журналистов. 3 декабря в эфир выйдет “Свобода слова Савика Шустера”

02.10.20 / Сейм Латвии не признал Лукашенко законным президентом

04.06.21 / Рубль на открытии торгов укрепился к евро

28.05.21 / Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины против коронавируса

07.09.21 / Подозреваемого в убийстве детей в Кузбассе отрицательно характеризовали в колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика