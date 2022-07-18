Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесен после отъезда российской делегации

Украинский удар по Каховской ГЭС был нанесен уже после отъезда оттуда делегации во главе с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщил источник.

«ГЭС обстреляли уже после того, как мы оттуда уехали. Мы в безопасности, все хорошо», – сказал собеседник РИА «Новости» из числа сопровождавших Кириенко.

Также источник сообщил, что два человека из охраны Каховской ГЭС погибли в результате украинского удара по станции.

«Ракеты попали прямо в площадку, где наши машины парковались (делегации Кириенко). Два человека из охраны ГЭС погибли», – сказал он.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины нанесли удар в район Каховской ГЭС, где, по предварительным данным, повредили газопровод.

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