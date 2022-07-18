 

Мнение: Путин и бедность

18.07.2022, 20:50, Разное
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Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В режиме видеоконференции. И сказал президент России:

«Одна из наших основных национальных целей – мы всё время об этом говорим – это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности.

В 2017 году число граждан, находившихся в такой ситуации, составляло 12,9 процента. По итогам прошлого года этот уровень снизился до одиннадцати процентов. Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года – но она, слава богу, кстати говоря, снижается постепенно – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно»
отсюда.

В общем, было у страны 12,9% бедных, а за 2021 год количество бедных уменьшилось до 11%.

И некому сказать президенту России смело, честно и прямо в лицо. Что это благодаря ему, бедных в России стало меньше на 1,9%, что если бы не он, количество бедных скорей всего, выросло бы.

Потому что только Путин всегда помнит о бедных.

И в 2000 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

И в 2004 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

И в 2008 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

И в 2012 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

И в 2016 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

И в 2020 году Путин говорил, что необходимо снизить бедность.

Говорил, говорит, и будет говорить! И именно благодаря неустанной и практически круглосуточной заботе Путина о бедных, их число в стране уменьшилось. А по итогам 2022 года, можно, не сомневаться, что количество бедных в стране станет еще меньше…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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