Мнение: Что молчишь? Заныл?! (с)

(прозрения Ольшанского)

Продолжаю с интересом следить за тем, как поспешно переобуваются в воздухе наши сетевые «властители дум» и «радетели за русский народ (тм)» по мере нарастания «успехов» росармии на Украине. Давеча мы уже проследили, как менялись настроения у таких признанных диванных воинов, как Галковский, Астеррот, Сальери и пр. – от решительных требований «Раздавить гадину Украину» и «ковровых бомбардировок украинских городов» до рыданий и проклятий в адрес уже российского руководства и дежурного «опять масоны русских людей обидели».

А тут наткнулся на еще одного некогда известного, но с тех пор слегка подзабытого «воина Русскаго Света» и звезды ЖЖ с очками в 15 диоптрий – Дмитрия Ольшанского. Причем по забавному поводу: Ольшанскому на его полный грусти и боли пост – о том, что России придется на Украине довольствоваться малым, победить не удастся и санкции – довольно злорадно ответил Ходорковский, в духе «да, так вам и надо». Их переписку стали цитировать в Телеграме, так я про Ольшанского и вспомнил. И решил посмотреть – неужели бывший главред Русской Жизни с самого начала проявлял столь похвальную сдержанность и смирение? Полез в начало его телеграм-канала… Какое там!

Как и следовало ожидать, ненавистный Галковскому Ольшанский еще в марте был берсерк не хуже Астеррота – кровавая пена капала с подбородка и стекала по сутулым плечам, очки против астигматизма сверкали яростным огнем по самым непредсказуемым траекториям. Естественно, первым делом решительный Митрий требовал уничтожить Украину – всю, целиком. Почему? Потому что он ее ненавидел – от имени и по поручению всего русскАГо народа. Ниже я дам цитаты из его канала – от Марта и от Июля. Забавно проследить, как романтизм сменяется суровым Русским Критическим Реализмом.

Март 2022.

«Я сторонник войны.

А как иначе, если я считаю Украину абсолютным, бесовским злом? … Война – это когда вы хотите уничтожить противника, и создать вместо его власти – свою власть, а вместо его общественного порядка – свой порядок… Признание артиста легитимным президентом, признание его режима законным – это наше политическое дно. Если киевский режим – законный, если его территория – это действительно его территория, а не беззаконно отторгнутые от России в 1917 и 1991 годах земли, – то кто тогда мы, стреляющие на этой их легитимной территории?

Отказ от войны с украинскими элитами, от уничтожения местных начальников-випов и все разговоры Мединского о том, что мы не хотим подвергать Киев риску, ведь они там должны в безопасности хорошие решения принимать – это наше политическое дно. Киев именно потому и действует в жанре беспредельной наглости, что там все понимают: раз никто из начальства даже и палец не занозил за этот месяц, то и войны никакой нет, и страху перед Россией неоткуда взяться, напротив, надо нажимать, надо додавливать Кремль.

Отказ от создания настоящей, всерьез оформленной нами власти на освобожденной территории – и это тоже наше политическое дно. Ведь если мы не сделали ни шагу в этом направлении, то – кто нам поверит, кто нас поддержит? Танки приехали, танки уехали, что прикажут, то они и выполнят. А надо-то – показать, что Россия пришла навсегда и не уйдет никогда.

Невозможно вполне осмыслить тот траурный факт, что наша власть верит в подписание с Киевом каких-то бессмысленных, мусорных, годных только на подтирку бумажек – подписание ценой таких потерь, таких жертв, таких санкций, такой взаимной ненависти и обрыва всех связей. Это замах на миллион – и удар на копейку… 23 февраля я не мог даже представить, что можно начать такую историю – и все равно упорно пытаться свести ее к “Минску-3”, к “сотрудничеству и партнерству”, к “выработке совместных решений”, вместо того единственного, что нам нужно на самом деле – ликвидации украинской власти и украинской государственности.

И не нужно говорить жалкие слова про то, что мы «не тянем» и «не получается», про «допущенные ошибки» (Д.Ольшанский, 29 марта)

Как пишут в романах и в сериалах – «прошло три месяца».

Июль 2022.

«Невозможны три вещи.

Россия не сможет полностью победить Украину и ликвидировать нынешний киевский режим на всей или почти всей его территории. Не сможет, потому что не хватит ресурсов, не сможет, потому что не захочет рисковать и все свои ресурсы на это тратить, не сможет, потому что Запад не даст зайти так далеко, не сможет, потому что местное население большей части Правобережья не поддержит, не сможет, потому что выстроенный благодаря нашему многолетнему ничегонеделанию киевский режим мерзок, но жизнеспособен etc…. Ну а возможно – примерно следующее: выгнать Украину из четырех (ну хотя бы) тире восьми (если постараться и если очень повезет) ее бывших регионов юга-востока, русифицировать их, умеренно восстановить, построить там оборону и включить их в состав России.

И – на сочетании кривого экспорта, параллельного импорта и некоторых местных производств построить более-менее иранскую систему хозяйства, бедную и трудную, но при этом отчасти рыночную и по-простому сытую, примерно в стиле СССР времен НЭПа, защищать ее пять, семь, десять лет, в общем, сколько понадобится, ну а потом, если никому не придет в голову светлая идея передать Кремль новому Горбачеву, – будущие поколения начальников, если смогут остаться жесткими ребятами и сохранить власть и страну, уже в другой мировой обстановке однажды “перевернут страницу” как в отношениях с Западом, так и с Украиной, которая к тому моменту, если мы не сдадимся и не развалимся, смирится с тем, что мирная жизнь на периферии единой Европы для нее интереснее, чем война за давно утраченные юго-восточные территории, со всеми ее опасностями, тратами, разрушениями и смертями.

Звучит не очень романтично, согласен.

Но зато достижимо, если долго идти» (Д.Ольшанский, 16 июля).

И там еще через день:

«Дело в том, что Россия и не должна побеждать Украину “до конца”. Российская Империя и Советский Союз уже побеждали и присоединяли таким образом Прибалтику, Польшу, Львов, Закавказье, – но много ли счастья нам это принесло? Так, территориальные приобретения Сталина 1939 и 1945 года – за вычетом, разумеется, Сахалина-Курил и Калининграда, были бомбой под страну ничуть не меньше, чем изначальная этническая федерация 1922 года.

У нас ничего ценного не спрятано ни в Ивано-Франковске, ни в Черновцах, ни в Житомире.

Там нет ни русской души, ни, наоборот, экономических или военных активов, в которых нуждалась бы Россия. Там живут чужие нам люди – быть может, не все, но очень многие. И сама история изрядной части этих регионов – прежде всего австро-венгерская, польская, чехословацкая или румынская, а не наша» (Д.Ольшанский, 17 июля).

Смирение – наше всё. Но пройден еще явно не весь путь. Впереди – мучительное осознание, что, в общем, и указанные «четыре тире восемь» украинских областей России тоже, в сущности, чужды и не нужны, поскольку «там не спрятано ничего ценного». Подождем.