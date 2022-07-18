 

Мнение: О переговорах России, Ирана и Турции

18.07.2022, 20:40, Разное
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О переговорах России, Ирана и Турции, которые пройдут в Иране.

1. Одна из основных целей визита, подготовка к заключению договора о стратегическом сотрудничестве между Россией и Ираном, во многом идентичного тому, который Иран уже заключил на 25 лет с Китаем.

2. В силу объективных причин и отсутствия необходимости у России балансировать свою позицию по Ирану с Западом, отношения между Москвой и Тегераном на дипломатическом и экономическом уровнях будут существенно улучшены в ближайшие годы.

3. Россия конечно же не будет как-то существенно мешать Ирану разыгрывать его ядерную карту, тем более, что Иран уже открыто заявляет, что при необходимости он выйдет на уровень обогащения урана до 90% в течение пары-тройки недель, но пока не делает этого ввиду продолжения переговоров по ядерной сделке. В текущих условиях срыв ядерной сделки мешает Западу обеспечить более широкий доступ иранской нефти на мировые ранки, что выгодно для российской энергетической стратегии в противостоянии с Западом.

4. Относительно закупок вооружений друг у друга, то никаких препятствий по факту для этого не существует. Официальная позиция Ирана не поставлять оружие в зону конфликта вполне может быть предметом переговоров и прикрытием для неофициальных контактов на предмет поставок иранских разведывательно-ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд ВС РФ. Иран в свою очередь заинтересован в поставках современных систем ПВО и истребителях, которые будут ему необходимы в случае принятия решения о финализации ядерной программы и защиты от попыток Израиля и США нанести удары по Ирану. После снятия оружейных санкций СБ ООН, Россия вправе поставлять Ирану любое обычное вооружение, и сей фактор безусловно используется в переговорах с Израилем в контексте ограничений поставок израильского вооружения на Украину (условно говоря, если вы начнется поставлять дроны на Украину, у Ирана появятся новые современные ЗРК).

5. В целом, Иран как сильная региональная держава владеющая стратегической инициативой на Ближнем Востоке, является ценным партнером/союзником для России и Китая в противостоянии с Западном блоком. При этом, текущий формат отношений таков, что партнерство с Ираном, не закрывает для Москвы и Пекина двери в отношениях с "расчленителем из Эр-Рияда" и эмиратчиками, которые сейчас открыто фрондируют Вашингтону, что ярко проявилось во время ближневосточного вояжа Байдена.

6. По Сирии особых прорывов сейчас не ожидается, там взаимоблокированная позиция, что РФ на текущем этапе вполне устраивает, покуда она занята Украиной. Эрдоган об этом знает, поэтому наверняка снова будет пытаться выторговать у Путина какие-то уступки по курдскому и карабахскому вопросу. Несмотря на все свои козни, "друг Реджеп" продолжает оставаться ценным попутчиком для РФ, так как при всех издержках договорняков с Эрдоганом, США и Западу он досаждает на текущем этапе еще больше. Впрочем, спину ему в любом случае лучше не подставлять, уж больно он переменчив.

Источник: Colonel Cassad



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