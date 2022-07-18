Какая вы женщина? – Личное мнение

Рожая, кажется, в Канаде сына с весьма комичным, на мой взгляд, именем Мир, Регина Тодоренко сняла процесс сваток на видео, которое и выложила в публичное пространство.



Фото: Соцсети

Во время этих самых схваток Регина ела пиццу.

Смотрю я на всё это и диву даюсь: зачем женщины сами себя так чудовищно обкрадывают?

Вы посмотрите на эту Тодоренко: перемазав лицо соусом, женщина ловит хайп во время самого интимного процесса своей жизни.

Вместо того, чтобы полностью сосредоточиться на этом процесса, Регина устраивает клоунаду: кривляется, сладострастно облизывает губы, трясёт грязными волосами, демонстрирует зачем-то куски пищи во рту.



Фото: Соцсети

Наверное, ей такое поведение что-то даёт. Вот я о ней написала, а, значит, пока Тодоренко в обойме.

Но ёлы-палы! Ты женщина или кто?

Я понимаю: все устали от вылизанных, вусмерть уфотошопленных картинок любви, успеха и счастья, имеющих мало общего с суровой реальностью.



Фото: Соцсети

Именно на том, что людям надоели вечно молодые, идеальные «красотки» под фильтрами, которые на деле оказываются возрастными женщинами с плохим тургором прыщавой кожи, и поднялись такие некрасивые бездарности как Ивлеева и Галич.



Фото: Соцсети

Но ведь между женщиной-гопницей, ржущей над какашкой, и женщиной-аватаром, почиканной по бартеру пластическим хирургом и заблюренной фильтрами, есть масса других вариантов.

Можно идти по жизни элегантной женщиной с внимательным взглядом. Или хорошенькой девушкой, которая любит животных. Или бабушкой, которая начинает утро с йоги, а по воскресеньям собирает детей и внуков на даче за большим столом.

Можно быть душевной. Можно быть прохладной. Отзывчивой. Талантливой. Безукоризненно воспитанной. Весёлой. Очень серьёзной. Можно быть, в конце концов, по-настоящему умной. Можно быть всем этим сразу и кем-то ещё.

В мире так много прекрасных ролей, образов для женщины. Зачем выбирать между закомлексованным по самые ламинированные брови женщиной-аватаром и гопницей, изо рта которой вываливаются куски пищи во время схваток?

Ни на что другое фантазии не хватает?

Так я подсказала. Выбирайте! Примеривайте на себя. Раскрывайте себя в разных ипостасях. Их много. На всех хватит.

Какая вы женщина? В чём ваша сила?

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