Мнение: Жара в Европе, нет денег на шампунь и финский забор

1. Не только холодная зима союзник России, но и жаркое лето. Очередная экстремальная жара накрыла сейчас Западную Европу, температура достигает чудовищных 40 градусов и выше. Только в Испании и Португалии общее число погибших от перегрева превысило 1000 человек. Чрезвычайную ситуацию впервые объявили даже в относительно северной, традиционно прохладной Великобритании (ссылка 1, ссылка 2).



В Москве и Петербурге тем временем вполне комфортно, жара только на юге России в районе Каспийского моря и границы с Казахстаном.

Для Европы же экстремальная погода означает, что газ, отложенный на обогрев зимой, придётся потратить на работу кондиционеров. Страдают от жары, понятное дело, наиболее западные и южные страны Европы, которые меньше опасаются зимнего дефицита газа и считают, что могут позволить себе плохие отношения с Россией, так как они от нас относительно далеко. Что же, посмотрим, по какой цене они будут покупать газ теперь.

2. В Британии всё плохо – даже на нормальное мытьё головы денег нет (ссылка):



Жителям Великобритании пришлось заменить шампунь на средство для мытья посуды из-за роста цен в стране. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на данные благотворительной организации Freedom4Girls.

Представители фонда утверждают, что на данный момент многие семьи вынуждены экономить на еде и предметах первой необходимости, в частности, средствах личной гигиены. Британцы стали использовать гель для мытья посуды не только по его прямому назначению, но и в качестве шампуня и порошка для стирки.

«Когда денег не хватает, приходится прибегать к отчаянным мерам ради экономии. Самая дешевая жидкость для посуды стоит 50 пенсов (около 35 рублей). Благотворительные организации предлагают бесплатный стиральный порошок, однако его никто не берет. Из-за высоких цен на электроэнергию люди отказались от машинной стирки», — утверждает руководитель Freedom4Girls Тина Лесли.

3. В Финляндии решили пойти по стопам Украины и построить новый забор на границе с Россией, общая протяжённость которой составляет 1340 километров (ссылка).

Военного значения у такого забора не будет: русские танки, если понадобится, сметут его даже не заметив. На полноценную новую линию Маннергейма длиной в тысячу километров у Финляндии нет ресурсов.

Возможно, строительство укреплений не на 100% обернётся банальным воровством и распилом, как в случае с Украиной. Теоретически забор мог бы помочь против африканских и ближневосточных мигрантов, пытающихся попасть в Финляндию через Россию, но сейчас у нас есть более интересные способы заставить европейцев подумать над своим поведением.