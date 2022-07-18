 

Из-за необычной жары британские парламентарии меняют дресс-код

18.07.2022, 20:03, Разное
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Британским парламентариям разрешили не надевать пиджаки и галстуки во время необычной жары в Великобритании.
Линдси Хойл, спикер Палаты общин, заявил: “До тех пор, пока тепловая волна будет продолжаться на чрезвычайном уровне в течение всей этой недели”, – сказал Линдси Хойл, спикер Палаты общин. Трансляция также была доступна на сайте британского парламента.

Хойл заявил, что всем парламентариям необходимо будет одеться в официальную одежду, когда они вернутся к своим обязанностям после летних каникул.

В понедельник и вторник в Великобритании ожидается рекордная жара. В пятницу правительство объявило “красный” уровень тревоги, чтобы предотвратить худшее.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в таких условиях могут достичь 40 градусов. Это превысит абсолютный температурный рекорд в 38,7 градуса, установленный в 2003 году.

Из-за рекордно высоких температур будет нарушена работа многих служб.

Высокие температуры вызывают рост числа инцидентов и пожаров. В частности, загорелся военный полигон, а британская база ВВС Кранвелл в Линкольншире была вынуждена приостановить работу из-за размягчения покрытия взлетно-посадочной полосы.

На востоке Англии, где в течение нескольких недель шли дожди, пожарные команды потушили более 50 пламенных пожаров. Крупное шоссе также пострадало от жары, из-за которой начал плавиться асфальт.



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