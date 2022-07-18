 

Боррель выразил обеспокоенность ситуацией с поставками газа в Европейский Союз

18.07.2022, 20:03, Разное
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Глава Совета ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше всего обеспокоен ситуацией с поставками газа в ближайшем будущем. Это произошло после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
“Северный поток 1” остается на ремонте. По истечении этого времени мы будем наблюдать за тем, что произойдет. Он сказал, что мы будем следить за ситуацией с поставками газа, которая является серьезной проблемой для нашего общества и наших экономик.

Запад начал вводить санкции против РФ после российской спецоперации в Украине. Это коснулось и тех, кто был связан с российской нефтегазовой промышленностью. Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика ослабления и сдерживания РФ является долгосрочной стратегией. Санкции оказали разрушительное воздействие на мировую экономику.



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