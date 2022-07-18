Мариничев, интернет-омбудсмен напомнил об опасностях публичного Wi-Fi
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Злоумышленник может отслеживать все подключения и открытую сеть.
Мариничев советует установить на компьютере мониторы сетевой активности.
Это сетевые барьеры, или антивирусы, которые отслеживают, кто отправляет данные по сети Wi-Fi. Он пояснил, что они немедленно блокируют подозрительный трафик из сети, что пресекает попытки вторжения.
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