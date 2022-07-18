Найдены молекулы, способные повысить иммунитет растений

Ученые из Германии и Китая обнаружили естественные клеточные молекулы, которые управляют реакцией иммунитета растений на критические события.

В процессе исследования ученые обнаружили два класса молекул нуклеотидного типа, стимулирующие иммунные реакции растений. Эти компоненты являются своеобразными ключами, которые активируют основные центры управления защитой. По мнению специалистов, эти данные помогут разработать искусственные молекулы для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и их устойчивости к патогенам.

Открытие считают важным, так как через несколько десятков лет население планеты существенно увеличится, поэтому придется повысить мощность производства продовольствия.