Народных и заслуженных артистов обяжут бесплатно выступать для тружеников села

Правительство подготовило изменения в федеральную программу по привлечению в сельскую местность молодых квалифицированных специалистов. За два года выяснилось, что подъёмных средств в размере 1 млн рублей недостаточно, поэтому меры поддержки необходимо расширить.

Премьер-министр Михаил Мишустин признал, что у молодых людей существуют не только материальные потребности, но и требования к культурному досугу – особенно у тех, кто получил высшее образование.

«Даже при обилии в стране сельских домов культуры, надо учитывать, что большинство из них рассчитаны на досуг пожилых людей. Нам же необходимо увлечь молодёжь, чтобы она не чувствовала себя оторванной от большой земли», – отметил он.

Для реализации правительственной инициативы будет создан Фонд сельской культуры. На его деньги в сельской местности начнётся массовое строительство ночных клубов и прочих досуговых заведений в соответствии с пожеланиями местной молодёжи. В отдельных случаях будут реконструированы клубы и провинциальные ДК.

Присутствовавшая на заседании кабмина министр культуры Ольга Любимова заявила о необходимости организовать выступления на селе музыкантов, получивших от государства звания народного и заслуженного артистов.

Поездки известных артистов поднимают моральный дух тружеников села, а когда концерты бесплатные, понимаешь, что ты ничем не хуже городского жителя

Глава Минкульта добавила: уже разрабатывается тур по сёлам Псковской области Григория Лепса, Олега Газманова, Льва Лещенко, Ларисы Долиной, Дениса Майданова, Надежды Бабкиной. Он должен состояться осенью.

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