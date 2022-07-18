Мнение: Тело Эмилии

Сети обсуждают развод Эмилии Ротаковски из-за измен мужа.

Женщины под негодованием пытаются скрыть восторг, мужчины – злорадство.

Информацию о якобы измене сообщил "анонимный источник", причем источник этот разнесло во все стороны: "Он животное! Он изменял ей регулярно!"

Ничего хорошего не может быть в обществе, где информация о частной жизни публикуется СМИ с ссылкой на анонимный источник.

Скорее всего Эмилия уже пишет новую книгу про свою новую травму.

В своей первой книге ("Мое тело" 2021) она описала травму из-за объективации мужчинами ее тела.

По сути это поток сознания, это то, что Эмилия рассказывала своему психотерапевту два года, но посчитала слишком ценным, чтобы оно просто кануло в лету. В основном это жалобы на несовершенство мира и истории, как она пытается взять ответственность на себя, но как все люди с плохими границами берет чужую и сгибается под ее тяжестью.

Это типичный замкнутый круг, по которому многие люди ходят всю жизнь: они замечают, что их самооценка слишком зависима от других, пытаются разорвать эту зависимость, но не могут отказаться от жажды одобрения. Это все равно как если бы вы сетовали на то, что слишком зависите от вещей, но не могли бы отказаться от новых и новых покупок. У такой проблемы есть только одно решение – закрыть хлеборезку.

История Эмилии – пример, насколько безграничны могут быть притязания человека, насколько бездонна людская кубышка.

Автор – красавица первой величины, однако истошно страдает, потому что ее красота не дает ей желаемой власти.

Сама она называет это отсутствием контроля над своим телом, но из-за плохих границ она не видит разницы между своим телом и реакциями других людей.

Ей хочется, чтобы к ее телу относились так, как она того желает, а желает она быть владычицей морской.

Эмилия описывает, что в детстве часто проводила ритуал: перед сном до иступления молила высшие силы сделать ее "самой красивой".

В описаниях детства нет ничего про интерес к учебе или к творчеству или к дружбе, вся жизнь Эмилии вращалась и вращается вокруг ее красоты.

Это второе, из-за чего все ее попытки обрести контроль над собой тщетны.

Первое – это когда вы путаете себя и других.

Второе – это когда все ваше "я" заключается в одном единственном ресурсе.

Чтобы контроль был у "я", оно должны стать центром разных ресурсов. Значимость каждого ресурса должна быть меньше, чем значимость суммы остальных, только тогда удастся избежать смещения центра от вас к чему-то. Человека как такового нет, он состоит из ресурсов, и если для него важен только один ресурс, он растворяется в нем, а если разные, то для каждого ресурса у него есть противовес в виде остальных. Это простая математика.

Вы можете взять контроль над дружбой в своей жизни, если будете опираться на семью и творчество, над своей любовью, если будете опираться на дружбу и имидж, и так далее. А иначе любимый ресурс вас поглотит.

Эмилия же видит причину своей зависимости в том, что она слишком послушна.

Вот она вспоминает, как соглашалась на секс в очень раннем возрасте, не имя ясного желания, и ей кажется, что она была слишком послушной девочкой, боялась огорчить своего парня.

В то же время Эмилия пропускает уроки в школе, пробует траву, делает другие запретные вещи, то есть ей очень легко отказать учителям и родителям, сделать все наперекор обществу, пойти против правил, там ей с лихвой хватает дерзости и своеволия.

Но в ситуации с сексом она вдруг становится слишком послушной, как ей кажется. Вместо того, чтобы прийти к заключению, что она соглашалась на ранний секс из-за неуважения к правилам, к пользе, из-за стремления делать все, что в голову взбрело, она делает другой вывод: слишком послушная.

Смотрите, какая трагедия.

Эмилия обрела бы опору, если бы увидела важность границ, но ей хочется нарушать все правила и переходить все грани, поэтому ее так качает и так размазывает в пространстве и времени. Она не может выстроить приоритеты в ее желаниях противоречия и хаос.

И в попытках обрести опору, она пытается доломать остальное и думает, что ей не хватает свободы.

От этого ей становится только хуже. И психотерапевты, обучающие ее выплескивать гнев, ей не подмога.

Гнев будет копиться, пока возможности не соответствуют претензиям.

Например, она презирает нормы приличия, поэтому фотографируется обнаженной у разных фотографов.

Она хочет быть свободной и делать со своим телом все, что ей хочется, даже необдуманно и импульсивно.

Но когда эти фотографы показывают ее фотографии, она оказывается сломлена и раздавлена.

Она переживает величайший шок.

Она хотела бы сама выбирать, что можно показывать, а что нет. Она хотела бы делать это безо всякого договора.

То есть она хотела быть быть полностью свободной, а для этого иметь жесткие рычаги по управлению другими.

Вот тогда ее свобода была бы безопасной.

Но это не все. Ей не нравятся реакции на ее фотографии и она хотела бы управлять и этим.

Ей хотелось бы, чтобы на нее смотрели не как на обнаженную девушку, а как на нечто возвышенное, уникальное, одухотворенное, интеллектуальное.

Ей не нравится пошлость и откровенная похоть во взглядах мужчин, она хотела бы рулить не только фотографами, но и зрителями.

Она протестует против тех, кто осуждает женщин за публичное обнажение, но так же она протестует против тех, кто поощряет публичные обнажения.

Те и другие должны заткнуться и просто потупить взоры перед ее наготой.

Об этом вся книга, хотя автору кажется, что она страдает из-за сексизма мужчин и несовершенства общества.

В книге есть сцена, описанная очень подробно, как Эмилия вынесла мозг своему мужу, когда однажды они пришли на вечеринку к его партнерам и те смотрели на нее как на "кусок задницы" по ее собственной интерпретации.

Эмилия не может прямо объяснить, что именно не так в восторженных взглядах мужчин на нее, но ей кажется, что в этом восторге мало почтения. Их восторг не должен быть таким откровенным, они не должны относиться к ней как к конфетке, потому что это мелко и буднично.

До этого Эмилия перечисляет, что сделала все, чтобы выглядеть конфеткой, даже нанесла на губы липкий блеск для губ, но ей не хотелось бы быть просто какой-то конфеткой, ей хотелось бы быть Богиней Конфет.

Все противоречия в желаниях она относит на счет общества, которое приучило ее подчиняться желаниям мужчин.

При этом она срывает мужу деловой фуршет, от которого зависит его работа. Вот такая покорность мужским желаниям. Надо стать еще более непокорной.

Когда маленькая Эмилия молилась о красоте, она представляла, что красота даст ей власть, а оказалось, что богатые мужчины не хотят стать рабами ее красоты, а хотят видеть в ней свою игрушку.

На той злополучной вечеринке, откуда Эмилия со слезами сбежала, устроив мужу скандал, ее особенно травмировало то, что знакомые мужа считают ее моделью, а не творческой личностью. Она говорила им, что пишет Книгу, а они смотрели на нее как на красивую модель.

К слову сказать, книга в художественном и публицистическом смысле так плоха, что называть Эмилию писательницей – это все равно, что называть писателями всех, кто пишет своему психотерапевту в вотсап длинные сообщения.

Не обошлось в юности Эмилии без изнасилования. Как без него?

Это был ее парень, с которым она встречалась и собиралась расстаться, но очень сильно, до беспамятства напилась, друзья вызвали на помощь его и она очнулась утром у него в кровати.

Пьянку до беспамятства Эмилия не считает своей виной, а вот то, что она не высказала парню, какой он насильник, она считает своей виной перед собой. Не защитила свои границы.

И когда этот парень чуть позже умирает от передозировки, а его отец рыдает, хороня юного сына, Эмилия тоже плачет, но не от жалости к парню, а от жалости к себе. Она сожалеет, что не была достаточно решительной тогда, в то утро, а еще сожалеет, что до сих пор испытывает вину перед ним, за то, что бросила его, а он страдал.

Ей хочется еще больше разметать себя в пространстве, вместо того, чтобы собрать в границах и найти центр опоры.

Она приводит в пример страшный на ее взгляд эпизод, когда известный музыкант собрал девушек, пообещав им вечеринку, и они долго ждали его, толпясь в комнате как стадо.

"Почему женщины терпят такие унижения?" – спрашивает Эмилия.

Ей кажется, что это что-то гендерное, женское, хотя точно так же люди толпятся за всем, чего им хочется получить, обивают пороги, стоят в очередях, ждут, даже унижаются, если не в силах отказаться от халявы.

Ей хочется, чтобы мужчины толпились вокруг нее как те девушки вокруг того музыканта.

И мужчины действительно толпятся, однако Эмилия не хочет быть просто царицей, а хочет быть Владычицей морской.

Возвращаясь к возможной причине развода, давайте разберем один эпизод из книги.

Здесь Эмилия оказалась обиженной Бергом, партнером и покровителем мужа, который неосторожно восхитился ее красотой и сравнил ее с Памелой Андерсон, намекнув на обнаженные фотки молодой Памелы.

"Я была полна негодования на С. за то, что он заставил меня прийти на эту вечеринку, за то, что поставил меня в такое положение. Мне хотелось закричать на него: "Я прошла через это! Я лучше этого!" Я думала о том, как С. скользил по комнате, по комнате, которая была полна мужчин, которые всего два года назад целовали кольцо Харви Вайнштейна и поощряли своих молодых клиенток встречаться с ним в гостиничных номерах. Я ненавидела то, что мой муж был связан с этими людьми и то, что я не могла кричать в лицо Бергу из-за него. Я ненавидела себя за то, что старалась быть красивой для этих людей. Но больше всего я ненавидела С. за то, что я нуждалась в нем".

Это автор пишет в те времена, когда с мужем у нее было все хорошо по ее мнению. Но обратите внимание на количество ее претензий. Сколько ненависти у нее вызывает тот факт, что С. – отдельный человек, у него есть деловые партнеры и те не соответствуют ее авторитарным ожиданиям.

И дальше. Когда она заставила мужа покинуть вечеринку, подчиняясь ее истерике.

"Мне так жаль, – заплакала я. – Мне так стыдно". С. обнял меня, но все было не так как надо. Я не хотела, чтобы С. извинялся за Берга, я хотела, чтобы он сказал, как сильно он ненавидит все то, за что выступал Берг. Я хотела, чтобы он выбрал мою сторону, но знала, что это все не так просто. Я заплакала еще сильней.

"Ты не должна сожалеть! Боже, нет!" – сказал он. Я легла к нему на колени, отвернув от него лицо, уткнувшись ему в бедра.

"Я просто… Все было бы хорошо, если бы меня просто там не было! Все было бы нормально, ты мог бы хорошо провести время".

Я вздрогнула. Я подумала о своих дурацких селфи, о своем дурацком платье, о своей дурацкой подводке для глаз. Я зажмурилась. Я почувствовала внезапное желание исчезнуть. Я представила, что смогу вдохнуть так глубоко, что мое тело растворится в воздухе, который я глотнула, и тогда я больше не буду существовать в своем теле, в своем физическом "я". "Вся проблема в тебе, – подумала я. – С тобой что-то не так. И если бы тебя исключили из уравнения, все было бы замечательно".

Вот эта угроза исчезнуть, если мир не будет соответствовать ожиданиям, так же типично как гнев на нерадивого слугу и злость на свою зависимость.

Поэтому возвращаясь к теме возможного развода Эмилии или даже гипотетической измены ее мужа, ответьте на вопросы честно.

Сколько можно выдержать такой вынос мозга?

И надо ли быть "животным", чтобы уйти от такой женщины к другой, чей пыточный чемоданчик меньше?