Мелирование на седые волосы: трендовые тенденции 2022 и нюансы окрашивания

В последние годы мелирование на седые волосы делают не только пожилые дамы, но и молодые женщины. Сейчас седина уже не является признаком зрелого возраста. Она стала одной из модных тенденций красоты и выражением своего собственного стиля. В статье мы приведем несколько идей мелирования на седые волосы и расскажем о нюансах окрашивания.

Седина – основа для мелирования

Со временем волосы утрачивают свой естественный пигмент – меланин. Это приводит к их обесцвечиванию.

Но это не означает, что вам нужно срочно приобретать краску и маскировать седину. В наши дни многие женщины не считают ее недостатком. Вы можете использовать седые волосы в качестве основы для разных способов мелирования.

Лоулайтс

Попробуйте технику окрашивания лоулайтс. Это создание темных бликов на светлом фоне. Она отлично сочетается с седыми волосами.

Эта техника придает волосам больше объема и выглядит стильно, но не слишком экстравагантно. Она подходит женщинам разного возраста и с любым типом шевелюры. Такое окрашивание легко поддерживать, так как оно не требует частого обновления.

Балаяж

В этой технике блики наносят от руки с помощью кисточки. Это придает мелированным волосам естественный вид.

В последнее время стал особенно модным серый балаяж. При этом виде мелирования седые пряди сочетаются с пепельно-серыми бликами, создавая нежный контраст.

Серый балаяж требует хорошего ухода. Вам будет необходимо хорошо увлажнять шевелюру, а также использовать специальные средства для поддержания красоты седых волос.

Вы можете сами выбрать себе оттенок для балаяжа. Если вы хотите создать модный и современный образ, то сочетайте седину с ледяным блондом или серебристыми оттенками.

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Бейбилайтс

Эта техника окрашивания предусматривает создание бликов, которые похожи на выцветшие на солнце пряди. Бейбилайтс придает прическе больше объема и маскирует тонкие волосы.

После такого мелирования нужно использовать высококачественные продукты для ухода за волосами. Это особенно важно для женщин зрелого возраста.

Цветные пряди

Если вы хотите оживить седые волосы необычным способом, то добавьте несколько цветных прядей. Забудьте о классических оттенках и попробуйте более экстравагантные тона.

Поэкспериментируйте с фиолетовыми и светло-розовыми оттенками. Они гармонично сочетаются с сединой.

Уход за седыми мелированными прядями

Седые мелированные пряди нуждаются в тщательном уходе. Это помогает сохранить окрашивание, а также укрепляет шевелюру.

Если не обрабатывать седые волосы специальными средствами, то со временем они желтеют. Чтобы этого не произошло, используйте для мытья головы шампуни с фиолетовыми пигментами. Они нейтрализуют желтизну.

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На сухих волосах седые пряди более заметны. Чтобы избежать этого, обрабатывайте волосы маслами: аргановым, подсолнечным, кокосовым. Они насыщают шевелюру влагой и предотвращают ее ломкость.

Седые волосы полезно также обрабатывать продуктами с экстрактом овса и гелем алоэ вера. Они насыщают шевелюру влагой и делают ее мягкой и шелковистой.

Мелированные седые волосы нужно беречь от солнечных лучей. Вместо применения фена следует использовать естественное высушивание шевелюры.

Необходимо избегать частого применения горячих инструментов: щипцов, утюжка и плойки. Если вам необходимо их использовать для укладки, то нанесите на волосы термозащитный спрей.

Какой цвет подходит к седине

Если вы заметили седые волосы и хотите их скрыть, то у вас есть несколько вариантов это сделать. Парикмахеры считают, что светловолосым женщинам необязательно полностью перекрашивать волосы, чтобы замаскировать седину. Достаточно сделать мелирование.

Если же седина появилась на темных волосах, то следует рассмотреть более светлые оттенки. Не нужно пытаться вернуть шевелюре прежний тон. С возрастом темные цвета волос делают лицо уставшим и бесцветным. Теплые и более светлые тона смотрятся более выигрышно и визуально омолаживают кожу.