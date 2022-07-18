 

Миксуем с романтической блузкой или классической футболкой: бейсболка – не только дополнение, но и элемент перемены стиля

18.07.2022, 19:50, Разное
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Преимущество бейсболки заключается в том, что ее можно сочетать с самой разной одеждой, каждый раз создавая новые образы. Это удобно, практично, стильно и просто. Попробуйте и вы воспользоваться этими идеями — ваш лук всегда будет актуальным.

Со спортивной обувью

Если вы до сих пор думали, что бейсболки хорошо сочетаются только со спортивной одеждой, давайте развеем это заблуждение с помощью этого комплекта. В основе элегантное облегающее маленькое платье, которое отлично смотрится с кроссовками и бейсболкой.

Повседневный стиль

Если вы предпочитаете придерживаться более классической линии, вам следует носить бейсболку с самой простой одеждой. Для этой цели идеально подходят негабаритные и свободные вещи, которые создают общий спортивный эффект. В таком наряде можно отправиться за покупками у дома или на прогулку с любимой собакой.

С красивой блузкой

Ключевую роль в комплекте на фото сыграла бейсболка, которая идеально гармонирует с сумкой по цвету. Также стоит отметить, что, наряду с романтической блузкой и брюками три четверти, эти аксессуары делают ансамбль неповторимым. Надевайте бейсболку с элегантными блузами и блинной юбкой, образ будет все таким же шикарным.

Классическая белая футболка

Одним из незаменимых спутников бейсболки является классическая футболка, и вы можете еще больше подчеркнуть общий эффект, если выберете белую основу. Рваные джинсы очень хорошо сочетаются с ними, независимо от того, выбираете ли вы более короткую или более длинную модель.

Спортивная элегантность

Такая композиция выглядит красиво и изящно. Основа — джинсовая юбка и блуза, накинутая на плечи, которая явно подчеркивает женственность. Это гармонично компенсируется бейсболкой и, конечно же, удобными кроссовками.

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С велосипедными шортами

Велосипедки снова ворвались в моду несколько лет назад. Хорошая новость заключается в том, что эти молодежные вещи особенно хорошо сочетаются со спортивными аксессуарами, включая бейсболки. Наденьте топ с тон шортам, накиньте поверх длинную рубашку или легкую куртку – ваш новый образ готов.

С кроп-топом

К счастью, в этом году вам не придется прощаться с укороченными топами. Эти вещи так же актуальны, как и в прошлом. Мало того, что бейсболка идеально подходит для более спортивной одежды, вы также можете смело носить ее с топами самых разных моделей и элегантными блузами. Джинсы с завышенной талией будут смотреться с ними наиболее гармонично.

С вещами плюс-сайз

Бейсболка пригодится вам, если вы любите яркие, «кричащие» наряды. Вы преувеличиваете все вокруг себя? Тогда почему бы не подчеркнуть свою внешность еще больше? Выбирайте вещи плюс-сайз и дополняйте яркими бейсболками. Пусть они не удут в тон основной одежды, а станут ярким отвлекающим “пятном” в образе. Вы точно не останетесь незамеченной.

Для пасмурной погоды

Конечно, летом бывают и пасмурные, более прохладные дни. Тогда на первый план снова выходят бейсболки. Их можно надеть с топом с длинными рукавами или даже более тонкой толстовкой с капюшоном. Воспользуйтесь этими идеями и сделайте свой образ гармоничным, стильным и неповторимым.



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