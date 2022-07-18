 

ФОК с двумя бассейнами построят на Алтуфьевском шоссе

18.07.2022, 19:45, Разное
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Здоровый образ жизни – это модно. Власти Москвы постоянно работают над тем, чтобы в каждом районе столицы было как можно больше спортивных объектов, причем в шаговой доступности от жилых домов. Это способствует увеличению количества людей, занимающихся спортом.

Так, в районе Бибирево построят физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Здание появится на Алтуфьевском шоссе (владение 100). Длина одного бассейна (для оздоровительного плавания) составит 25 метров, а другого (детского) – 10 метров. Также в комплексе будет тренажерный зал.

Прилегающую территорию благоустроят. Установят декоративные элементы, малые архитектурные формы, разобьют газоны, создадут живописные цветники, а также высадят кустарники и деревья.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, сегодняшнему дню на участке завершены монолитные работы подземной части здания. Сейчас ведется устройство гидроизоляции.

“Продолжаются работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций”, – сообщил Загрутдинов.

Площадь двухэтажного здания физкультурно-оздоровительного комплекса составит примерно 4,2 тысячи квадратных метров. Здание облицуют керамогранитом на уровне цоколя, на стенах установят алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором, говорится на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Загрутдинов напомнил, что ранее мэр Сергей Собянин говорил об увеличении количества спортивных объектов в Москве. Их число возросло более чем в два раза, подчеркнул руководитель столичного департамента строительства. Благодаря возведению спортивных объектов, в городе более чем вдвое увеличилось количество жителей, которые занимаются спортом.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве запустят 10 новых спортивных объектов. Например, на территории спорткомплекса “Лужники” появятся международный центр самбо и центр бокса, а на Ангарской улице появится ВМХ-велодром. Подробнее об этом писали “Дни.ру” в июне.



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