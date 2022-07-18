 

Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»

18.07.2022, 19:40, Новости дня
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Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.

Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в подвале… Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, информирует РИА «Новости».

 

«Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.

Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.

Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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