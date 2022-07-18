 

Путин: До 2023 года будет рекультивировано не менее 111 свалок

18.07.2022, 19:40, Новости дня
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Более ста свалок будут рекультивированы в российских регионах до 2023 года по федеральному проекту «Чистая страна», сообщил во время заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин.

«Рекультивируются несанкционированные свалки в Татарстане, Чувашии, на Ставрополье, в Омской, Рязанской, Тульской и других областях. В этом году будет убрано еще 17 таких свалок, а до конца 2023 года не менее 111. Вы знаете, как все это начиналось на одной из «Прямых линий»: граждане остро поставили этот вопрос – вопрос с этими свалками. Хотелось бы, конечно, еще большими темпами, но все-таки работа идет», – приводятся слова Путина на сайте Минприроды России.

Отмечается, что недавно глава Минприроды выступил с инициативой – выработать упрощенный механизм приемки проектов по ликвидации свалок Главгосэкспертизы, которые рассматриваются только после подтверждения наличия финансирования и одобрения на штабе в Минстрое России. При этом Минприроды РФ финансирование может подтвердить только после получения положительных заключений госэкспертиз.

Кроме того, с этого года началась реализация нового федерального проекта «Генеральная уборка». Для его реализации Минприроды РФ выступило с инициативой наделить Росприроднадзор и Роспотребнадзор новыми полномочиями.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявлял, что экология – одно из главных условий повышения качества жизни граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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