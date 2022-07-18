 

База британских ВВС и аэропорт Лондона приостановили полеты из-за жары

18.07.2022, 19:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Британии Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы (ВПП).

По данным телеканала Sky News, в британском Минобороны заявили, что причиной стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы», передает ТАСС.

Второй источник также заявил, что ВПП пострадала из-за жары, но не подтвердил, что она «расплавилась». Отмечается, что приостановка работы авиабазы не сказалась на осуществлении операций, проводимых ВВС.

Напомним, в лондонском Лутоне сообщили, что из-за высокой температуры воздуха возник «и был выявлен дефект ВПП» аэропорта. Ремонтные работы завершат в ближайшее время.

Также экстремальная жара установилась в Испании, где за неделю скончались более 500 человек. В большинстве случаев речь идет о лицах старше 85 лет. Воздух прогревается выше +45 градусов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.20 / В Черновцах 29 ноября проходит второй тур выборов мэра

15.08.21 / Главный муфтий Узбекистана умер в Москве

05.02.22 / Столтенберг обсудил с Макроном и главой ЕК возможные санкции против России

13.10.20 / В Москве нашли тело 14-летнего подростка после конфликта со сверстником

12.12.21 / В Минтруде Таджикистана рассказали, куда чаще едут на заработки мигранты

11.07.21 / N-TV – любимые немцами места летнего отдыха стали источниками заражения

13.01.21 / Удручающе неадекватны – продуктовые наборы для малообеспеченных школьников шокировали британцев

26.10.21 / В Украине есть много мест, где можно достойно и надежно хранить скифское золото – Шмыгаль

19.09.20 / Мастерская управления «Сенеж» выпустила слушателей программы «Наставничество»

27.09.20 / Ан-26 в день катастрофы совершил шесть полетов. Шестая посадка оказалась фатальной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика