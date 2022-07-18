База британских ВВС и аэропорт Лондона приостановили полеты из-за жары

Крупнейшая авиабаза Королевских ВВС Британии Брайз-Нортон и лондонский аэропорт Лутон приостановили все полеты из-за воздействия жары на взлетно-посадочные полосы (ВПП).

По данным телеканала Sky News, в британском Минобороны заявили, что причиной стало частичное «расплавление взлетно-посадочной полосы», передает ТАСС.

Второй источник также заявил, что ВПП пострадала из-за жары, но не подтвердил, что она «расплавилась». Отмечается, что приостановка работы авиабазы не сказалась на осуществлении операций, проводимых ВВС.

Напомним, в лондонском Лутоне сообщили, что из-за высокой температуры воздуха возник «и был выявлен дефект ВПП» аэропорта. Ремонтные работы завершат в ближайшее время.

Также экстремальная жара установилась в Испании, где за неделю скончались более 500 человек. В большинстве случаев речь идет о лицах старше 85 лет. Воздух прогревается выше +45 градусов.

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