 

Скандалы: Виллы, падение с лошади и яхта для прогулки по Неве

18.07.2022, 19:30, Разное
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Как проводят лето российские звезды

Несмотря на ограничения, возникающие для туристов, российские звезды продолжают путешествовать по миру и публиковать в соцсетях фото с курортов. «Газета.Ru» разобралась, как же проводят свой летний досуг селебрити, и какие страны для поездок особенно популярны.

Ксения Бородина

Телеведущая регулярно путешествует вместе с дочерью и выбирает для этого только лучшие курорты. За лето она уже успела побывать в Италии и Турции. В первой поездке они отправились сначала в Милан, где устроили шоппинг в знаменитой Галерее Виктора Эммануила II. Затем вся семья отправилась на озеро Комо. После прогулки на арендованной частной яхте они остановились в панорамной вилле с видом на озеро.

В Турции семья Ксении Бородиной бывала не один раз. Для последней поездки телеведущая предпочла Бодрум. Мать и дочь поселились в отеле первой линии с собственным пляжем. К телеведущей прилетели ее подруги, и теперь они проводят время вместе.

Тимати

Тимати отправился вместе со своей подругой Валентиной на греческий остров Миконос. Вся поездка началась с фотографий на борту частного самолета. На нем пара долетела до Греции и заселилась в одну из вилл с видом на море.

Пара регулярно посещает местные частные вечеринки на пляже и лучшие рестораны острова. Валентина успела устроить шоппинг и приобрести сумки люксовых брендов. Пара также устроила эффектную фотосессию на одной из улиц Миконоса.

Виктория Лопырева

Телеведущая и модель Виктория Лопырева отправилась на Сейшелы в пятизвездочный отель. В личном блоге Виктория Лопырева показала, как проводит время на островах.

Она остановилась в частной вилле с собственным пляжем и бассейном.

На острове также сняли виллы ее подруги. Вся компания устроила фотосессию на пляже с белым песком и в одном из ресторанов отеля. На морскую прогулку они арендовали частную лодку и занялись дайвингом.

Наталья Подольская

Жена Владимира Преснякова Наталья Подольская вместе с сыном Иваном отправилась в турецкий отель недалеко от Кемера. Наталья поделилась с подписчиками в личном блоге своими ощущениями от похода в спа и новым достижением — певица встала на водные лыжи.

К путешествию присоединились младший брат певицы, а также друзья пары.

Виктория Боня

Телеведущая успела побывать в Монако, откуда отправилась сразу в Дубай. Виктория Боня остановилась в отеле в одном из небоскребов и показала номер с панорамным видом на город и залив.

Для поездок знаменитость предпочла арендовать автомобиль бизнес-класса, за рулем которого ездила по эмирату. После размеренного отдыха на пляже телеведущая отправилась в Иорданию, где посетила ознакомительную экскурсию по историческим местам. Один из промежутков в маршруте надо было пройти на лошади. Однако она не справилась с управлением и упала с нее на камни, получив несколько травм — о чем тоже рассказала в личном блоге.

Оксана Самойлова

В отличие от своих коллег, Оксана Самойлова решила остаться в России и устроить отпуск в Санкт-Петербурге. Однако в уровне комфорта семья решила не уступать другим. Так, Оксана Самойлова сняла целый вагон бизнес-класса в ночном поезде для комфортной поездки всей семьи.

В Санкт-Петербурге Оксана Самойлова вместе с мужем Джиганом, детьми и матерью остановились в пятизвездочном отеле с видом на Исаакиевский собор. Для прогулок по каналам они сняли частную яхту, на которой позже вышли на Неву.

Варвара Безрукова

Оригинал материала: “Газета.ру”



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