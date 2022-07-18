 

В Испании экстремальная жара за несколько дней унесла жизни 360 человек

18.07.2022, 18:50, Разное
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С тех пор как 10 июля в Испании началась нынешняя жара, из-за высоких температур, по расчётам, умерли 360 человек, пишет TVE. Как отмечает канал, особенно уязвимыми к тепловым ударам оказались люди, работающие на улице, а также бездомные, говорится в материале.

При нахождении на солнце температура тела увеличивается. И если она переваливает за отметку 40 градусов, то шансы получить тепловой удар очень высоки, при этом появляются симптомы, которые могут оказаться очень серьёзными и даже привести к смерти.

ЭСТЕР АРМЕЛА, медик: Очень часто появляется усталость, слабость, головокружение и головная боль. Также может начаться тошнота и рвота. Когда наш внутренний термостат, наш терморегулирующий аппарат даёт сбой, начинают отказывать органы.

С тех пор как 10 июля началась нынешняя жара, из-за высоких температур, по расчётам, умерли 360 человек. Вчера в Мадриде один из уборщиков потерял сознание на улице. Позднее он скончался в больнице. Температура его тела достигла 41,6 градуса.

Помимо людей, работающих на улице, другой очень уязвимой группой оказались бездомные. В Барселоне сегодня им раздавали бутылки с водой. Между тем нынешняя ситуация особенно может коснуться стариков и детей. По словам медиков, тепловые удары могут случиться с людьми любого возраста.  

САЛЬВАДОР КАСАДО, семейный врач: Нужно постараться не делать глупостей во время пиковой жары, пиковой активности солнца, а работникам нужна хорошая защита — добротная широкополая шляпа, хорошая вода и нужно оставаться в тени всегда, когда это возможно.

Поэтому многие в эти дни меняют свои планы. Вот так вчера вечером выглядела набережная Барселоны. Рекомендация такова: следует избегать прогулок в разгар дня.

Дата публикации 16 июля 2022 года.



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