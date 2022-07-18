Лучше бы съездил в Техас — конгрессмен раскритиковал «жалкий» итог визита Байдена в Саудовскую Аравию

Президент США покинул Саудовскую Аравию с пустыми руками, так и не заручившись обещанием наследного принца увеличить нефтедобычу, отмечает Fox News. По мнению конгрессмена-республиканца Майкла Уолтца, Джо Байдену следовало бы обращаться за чёрным золотом не к Эр-Рияду, а к собственным нефтяникам. В то же время Уолтц подчеркнул, что Америке важно поддерживать отношения с Саудовской Аравией, иначе та найдёт новых партнёров в лице РФ и Китая.

И снова здравствуйте. На предстоящей неделе Владимир Путин отправится в Тегеран на встречу с лидерами Ирана и Турции, всего через несколько дней после завершения ближневосточного визита президента Байдена. Тот вернулся домой с пустыми руками, не добившись обещаний от саудовцев, продолжая при этом толкать США к возобновлению ядерного соглашения с Ираном.

По всему миру, определённо, выстраиваются линии: Китай поддерживает Россию в её военной операции против Украины. За оценкой глобальных угроз обратимся к конгрессмену от Флориды, бывшему «зелёному берету», ветерану боевых действий Майклу Уолтцу. Рада вас видеть, господин конгрессмен, большое спасибо, что вы с нами.

МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен США: Да, спасибо, Мария.

Я хотела бы поговорить о мировой шахматной доске, о выстраиваемых линиях. Но сначала выскажите вашу оценку визита президента Байдена на Ближний Восток.

МАЙКЛ УОЛТЦ: Я бы сказал, этот визит производит смешанные впечатления, Мария. Я рад, что он проявил солидарность с нашим величайшим союзником, Израилем, который «Отряд»* и другие прогрессисты называют государством апартеида. То есть он хотя бы в этом продемонстрировал позицию, отличную от прогрессистской.

Но я был разочарован… Он возвращается непосредственно к раздаче миллиардов долларов иранскому режиму в надежде, что тот не будет стремиться заполучить ядерное оружие. Послушайте, Мария, никто не хочет никаких военных действий против Ирана. Но мы должны ясно дать иранцам понять, что этот вариант рассматривается. Израильтяне дали это понять во время визита (Байдена. — ИноТВ), но Байден решил вернуться к раздаче миллиардов долларов.

В данный момент, когда Иран спешно разрабатывает ядерную бомбу, которая спровоцирует гонку вооружений, ядерную гонку вооружений на Ближнем Востоке, я считаю, Иран отступит только в том случае, если поверит, что эта программа может быть уничтожена.

И лучше всего мы это можем сделать, если заявим об этом на уровне главнокомандующего, ясно дадим это понять на международной арене и предоставим израильтянам военную технику, которую они просили и которую нынешняя администрация не спешила предоставлять.

Не знаю, чья была идея стукаться кулаками (в знак приветствия. — ИноТВ), но по всей стране этот жест разносят в пух и прах! Когда президенту задали вопрос на данную тему, он нашёл это забавным. Послушаем, что он заявил в пятницу.

ЖУРНАЛИСТКА: Господин президент…

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Да.

ЖУРНАЛИСТКА: Вас много критикуют за то, что вы стукнулись кулаками с наследным принцем (Саудовской Аравии. — ИноТВ)…

(Джо Байден смеётся.)

ЖУРНАЛИСТКА: …я хотела бы дать вам возможность ответить на это. Но, кроме того, как вы можете быть уверены, что не будет новых инцидентов, новых убийств, вроде убийства Джамаля Хашукджи?

ДЖО БАЙДЕН: Бог с вами, какой глупый вопрос! Как я вообще могу быть уверен в чём-то таком? Я просто дал понять: если что-то в этом роде произойдёт снова, они получат этот ответ и гораздо больше.

Что вы думаете, господин конгрессмен?

МАЙКЛ УОЛТЦ: Знаете… Послушайте… Отношениям с саудовцами 80 лет. Эти отношения не идеальны, Саудовская Аравия не идеальна ни в каком смысле. Но нам надо поддерживать эти отношения. Как вы отметили во вступительном слове, русские и китайцы с радостью заполнят пустоту.

Что мне показалось, скажем так, жалким, так это то, что президент отбыл (из Саудовской Аравии. — ИноТВ) без каких-либо объявлений касательно нефти. По сути, ему сказали: «Большое спасибо за визит, мы подумаем об этом и поговорим с ОПЕК». Для президента гораздо лучше было бы посетить Техас и Оклахому. Давайте говорить о добыче внутри страны.

Но если он отказывается противостоять прогрессистам и делать это здесь, если ему надо за границу, почему бы не отправиться к нашим друзьям курдам, которые очень даже хотят добывать больше нефти в соответствии с интересами США? Но… повторюсь, всё это производит очень смешанные впечатления.



Дата выхода в эфир 17 июля 2022 года.

* «Отряд» — неофициальное название группы «прогрессивных» женщин-демократок в палате представителей конгресса США. В «Отряд» входят Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Аянна Прессли и Рашида Тлаиб (прим. ИноТВ).