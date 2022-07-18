 

В ожидании турецкой интервенции сирийская армия укрепляет свои позиции в Алеппо и Ракке

18.07.2022, 18:35, Разное
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По сообщению информационного агентства SANA, сирийская армия направила дополнительные войска с бронетехникой, военным подкреплением и дополнительными солдатами на север Алеппо и Ракки, чтобы противостоять возможным атакам турецких войск и наемников.
Согласно отчету, “армия укрепила позиции в городах Айн Иса и Айн аль-Араб в провинциях Ракка/Алеппо”.

Это является частью усилий государства по “установлению безопасности и стабильности на всей территории Сирии”.



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