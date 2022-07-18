В ожидании турецкой интервенции сирийская армия укрепляет свои позиции в Алеппо и Ракке

По сообщению информационного агентства SANA, сирийская армия направила дополнительные войска с бронетехникой, военным подкреплением и дополнительными солдатами на север Алеппо и Ракки, чтобы противостоять возможным атакам турецких войск и наемников.

Согласно отчету, “армия укрепила позиции в городах Айн Иса и Айн аль-Араб в провинциях Ракка/Алеппо”.

Это является частью усилий государства по “установлению безопасности и стабильности на всей территории Сирии”.