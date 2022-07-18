 

Иран хочет, что может увеличить импорт нефти и зерна из России

18.07.2022, 18:35, Разное
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Казем Джалали, посол Ирана в России, признал, что РФ может увеличить объем импорта нефти и зерна.
“Были проведены переговоры на уровне глав обоих государств. Посол заявил, что при соблюдении определенных условий возможно увеличение импорта нефти, зерна и кормов для животных из РФ в Иран”.

Ранее Юрий Ушаков, помощник президента России, заявил, что и россияне, и иранцы планируют поднять двусторонние отношения на более высокий уровень стратегического партнерства.



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