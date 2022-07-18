 

Глава МЭА предлагает пять шагов для снижения потребления газа в Европе

18.07.2022, 18:35, Разное
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Фатих Бироль (глава Международного энергетического агентства) предложил пять шагов, которые Европа может предпринять для сокращения потребления газа. Одним из решений является ускоренное внедрение и использование низкоуглеродных ресурсов, таких как атомная энергетика. Это было бы возможно в условиях неопределенности с поставками газа из России.
В своем докладе он заявил, что “в этом сложном контексте я хотел бы предложить европейским лидерам пять конкретных действий для скоординированного общеевропейского подхода к подготовке к зиме”. Бирол отметил, что Европа имеет потенциал для пополнения своих запасов газа до 90%, но принимать меры необходимо уже сейчас.

Чтобы побудить промышленных потребителей использовать меньше газа и снизить свой спрос, он предложил создать аукционные платформы, чтобы стимулировать их к выработке электроэнергии из нефти и угля, а также ускорить внедрение ресурсов с более низким содержанием углерода, таких как атомная энергия.

Бирол заявил, что экономия газа может оказать негативное влияние на энергетическую систему. Он предложил усилить координацию между европейскими газовыми и электроэнергетическими компаниями. Это включает механизм пиковой экономии, снижение спроса на электроэнергию со стороны домохозяйств, установление стандартов, контроль охлаждения и гармонизацию кризисного планирования ЕС как на европейском, так и на национальном уровне. Глава МЭА заключил, что если такие меры не будут приняты сейчас, Европа окажется крайне уязвимой и может столкнуться с более серьезными сокращениями.

Большинство из этих стран – Германия, Италия, Латвия и Хорватия, Австрия (Финляндия, Эстония), Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Латвия, Хорватия и Австрия – импортируют большое количество российского газа. Существует также вероятность второй и более серьезной фазы чрезвычайного газового плана. Такой “уровень тревоги” был объявлен в Германии. Новые условия оплаты могут создать серьезные риски для стран, не принявших газ, таких как Болгария и Польша.



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