Ученые рассказали о пользе медитации

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18.07.2022, 18:33, Разное
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Научные сотрудники Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали, что им удалось выяснить, как медитация влияет на активность головного мозга и ощущение боли.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки заявили, что осознанная медитация помогает блокировать связи отдельных сегментов мозга, которые отвечают за болевые ощущения и чувство собственного достоинства. В результате боль притупляется, ведь человек не ощущает ее своей, хотя сигналы поступают в орган даже во время глубокой медитации.

Ученые говорят, что медитация помогает тренировать мозг переживать эмоции, чувства и ощущения, отделяя их от человека, его самомнения и эго.



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