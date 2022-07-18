Ученые рассказали о пользе медитации

Научные сотрудники Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали, что им удалось выяснить, как медитация влияет на активность головного мозга и ощущение боли.

Специалисты из Соединенных Штатов Америки заявили, что осознанная медитация помогает блокировать связи отдельных сегментов мозга, которые отвечают за болевые ощущения и чувство собственного достоинства. В результате боль притупляется, ведь человек не ощущает ее своей, хотя сигналы поступают в орган даже во время глубокой медитации.

Ученые говорят, что медитация помогает тренировать мозг переживать эмоции, чувства и ощущения, отделяя их от человека, его самомнения и эго.