 

Симоновскую набережную продлят до Третьего транспортного кольца

18.07.2022, 18:23, Разное
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Работа по благоустройству набережных Москвы идет в два этапа. Сначала обновляют исторические набережные, сохраняя ключевые элементы, а потом создают новые набережные для отдыха, например, на месте бывших промзон и полузаброшенных территорий.

Ярким примером может служить Симоновская набережная. В прошлом году правительством Москвы был утвержден проект ее строительства. Симоновская набережная, протяженностью 1,2 километра, станет продолжением Крутицкой набережной и пройдет до Третьего транспортного кольца (ТТК).

Согласно проекту, будет реконструирована и построена набережная с широкими тротуарами, пешеходной и велосипедной зонами. Она обеспечит транспортное обслуживание новых жилых кварталов и нового стадиона “Торпедо”. В настоящий момент реконструкция Симоновской набережной от Крутицкой набережной до ТТК завершена на треть.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, строительство набережной от жилого комплекса “Ривер Скай” до ТТК начнется уже в этом году. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать набережные со значительным отступом от береговой линии. “Это позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок”, – объяснил Загрутдинов.

В обновленное пространство Симоновской набережной интегрируют придомовую территорию жилого комплекса Forst. Площадь благоустройства составит более шести тысяч квадратных метров. На том месте сделают парк с редким северным ландшафтом, а также создадут детские площадки из натуральных материалов, сконструированные по принципам нейродинамики, спортивные и досуговые зоны и, конечно же, площадки для собак. Об этом рассказывала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

К слову, Сергей Собянин отмечал, что за последние 11 лет в Москве привели в порядок 36 набережных. А ведь ранее большая часть берегов столицы была не то что не благоустроена, а вовсе недоступна для горожан. “Объединяем их в прогулочные маршруты со смотровыми площадками”, – рассказывал градоначальник в прошлом месяце.



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