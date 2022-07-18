 

Эстакада МСД через Волгоградский проспект готова на 50%

18.07.2022, 18:23, Разное
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Эстакада пройдет под Люблинской и Шоссейной улицей, а также Волгоградским проспектом и путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). На ней предусмотрено по три полосы в каждом направлении.

“В настоящее время строители ведут работы по надвижке металлоконструкций пролетных строений и наносят на них огнезащитное покрытие”, – сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики, руководитель стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев.

На участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от улицы Грайворонская до Шоссейной построят дороги общей протяженностью 10,4 километра. Участок будет включать пять эстакад: по основному ходу (ЮВХ) через Волгоградский проспект, съезд с проспекта на ЮВХ в сторону Рязанского проспекта и Каширского шоссе, съезд с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону центра Москвы и области.

После окончания строительства станет удобнее добираться до жилых массивов районов Печатники и Текстильщики, до объектов социального, бытового и культурного назначения. Кроме того, улучшится транспортная ситуация на участке Третьего транспортного кольца (ТТК) от Нижегородской улицы до развязки с Волгоградским проспектом.

Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что территория в районе новой эстакады будет благоустроена. Там высадят около семи тысяч кустарников, 367 деревьев, проложат более 12 гектаров газона. Возведение всех хордовых магистралей завершится в 2023 году, уточнил он.

Московский скоростной диаметр – один из самых амбициозных проектов в области дорожного строительства. Это объединение Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд в единую магистраль.

Ввод МСД даст возможность прямого сквозного проезда через всю столицу с севера на юг, разгрузит дороги и улучшит экологическую ситуацию. Магистраль будет иметь всероссийское значение: она свяжет Москву, Санкт-Петербург, Крым, Казань и Екатеринбург.

Строительство Московского скоростного диаметра анонсировал мэр Сергей Собянин. На магистрали не будет светофоров, поэтому поездка через весь город займет около 40 минут, говорил градоначальник.



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