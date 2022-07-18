 

Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития

18.07.2022, 18:15, Новости дня
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Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина.

Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности». 

Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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