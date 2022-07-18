 

Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития

18.07.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина.

Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности». 

Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08.21 / Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

05.09.21 / В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good

13.10.21 / Эксперты прогнозируют падение цен на ОЗУ до конца года

21.08.20 / Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Белоруссии

08.09.20 / Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

08.06.22 / МГБ ЛНР обнаружило на базе «Правого сектора»* оборудование ОБСЕ

07.01.22 / В ВОЗ считают, что “Омикрон” не будет последним вариантом коронавируса

23.02.21 / Рекорд Роналду в Италии. Португалец забил всем командам Серии А, против которых играл

28.09.20 / Гривна к доллару подешевела до 28,27 грн/$.

22.06.22 / Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика