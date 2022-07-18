Еврокомиссия намерена рассмотреть действия ЕС в случае прекращения поставок газа

Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«Еврокомиссия 20 июля на заседании коллегии рассмотрит этот вопрос, чтобы не было никаких сценариев. В любом случае мы будем готовы», – сообщил он, отвечая на вопрос о наиболее вероятных сценариях, если Россия полностью прекратит поставки газа для Евросоюза, информирует ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.

Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против РФ может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.

В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии «по рациональному мышлению» «плохо кончится для Европы».

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