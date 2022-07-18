 

С января продуктовый набор в Пензенской области подорожал на 677 рублей

18.07.2022, 17:10, Разное
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Федеральная служба государственной статистики по Пензенской области представила информацию о цене минимального набора продуктов питания, необходимого для жизни человека. В ведомстве заявили, что за полгода цена минимального набора продуктов питания выросла на б77 рублей. Такой скачок не характерен для многих лет, информирует penz-obl.ru
Для жителей Суры минимальный продуктовый набор в январе 2022 года стоил 4 794 рубля. В июне он составлял 5 471 рубль.

Среднемесячный рост стоимости набора составил 112,8 рубля. Пик этого показателя пришелся на март. Цены на продуктовые наборы выросли на 500 рублей.



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