С января продуктовый набор в Пензенской области подорожал на 677 рублей

Федеральная служба государственной статистики по Пензенской области представила информацию о цене минимального набора продуктов питания, необходимого для жизни человека. В ведомстве заявили, что за полгода цена минимального набора продуктов питания выросла на б77 рублей. Такой скачок не характерен для многих лет, информирует penz-obl.ru

Для жителей Суры минимальный продуктовый набор в январе 2022 года стоил 4 794 рубля. В июне он составлял 5 471 рубль.

Среднемесячный рост стоимости набора составил 112,8 рубля. Пик этого показателя пришелся на март. Цены на продуктовые наборы выросли на 500 рублей.