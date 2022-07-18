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18.07.2022, 17:10, Разное
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Московский финансовый форум пройдет 8 сентября в Центральном выставочном зале “Манеж”. Форум состоится 8 сентября 2022 года в Центральном выставочном зале “Манеж”. Эта дата совпадает с празднованием 220-летия Министерства финансов.
Главная тема форума – “Финансовый суверенитет России: Иллюзия или реальность”.

Будут обсуждаться вопросы деглобализации, а также влияние геополитических изменений на Россию и мировую экономику.

Среди актуальных вопросов – перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики России, а также регулирование криптовалют.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, ассоциаций и общественных организаций, а также эксперты в области экономики и финансов.



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