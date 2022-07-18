Ученые рассказали о последствиях борьбы с загрязнением частицами

Эксперты из Йоркского университета в Канаде доказали, что борьба с загрязнением частицами может привести к образованию фотохимического смога. Они поделились результатами своего исследования в журнале Nature Geoscience.

Во многих странах мира активно используют системы очистки воздуха. Атмосферу также загрязняет фотохимический смог, включающий в основном озон из тропосферы. Образование его происходит при взаимодействии оксида азота и летучих соединений органического происхождения. Недавно было выяснено, что озон и твердые загрязняющие частицы связаны.

Результаты исследования показали, что частицы, необходимые для появления озона, как ни странно, препятствуют образованию этого газа. Если концентрация частиц в воздухе снизится, то это приведет к увеличению содержания озона.