Обвиняют не в подмене — в «государственной измене»

Казалось бы, как можно обвинить в «государственной измене» магазин дешевых изделий, причем считающийся в Британии благотворительным? Оказывается, вполне. Чего только не выдумают пользователи соцсетей, особенно фанатеющие от всего, что связано королевским домом! Тем более приверженцы Уильяма и Кейт, коих катастрофа с юбилейной кружкой в честь дня бракосочетания их кумиров явно повергла в ужас.

Уж более десятка лет минуло с того дня, когда принц Уильям взял замуж Кейт Миддлтон. За это время выпущена куча сувениров с королевской атрибутикой. Любой поднаторевший в современных реалиях читатель моментально скажет, что делались они не на Британских островах, а большей частью в Китае. Даже самые утонченные. Что уж говорить о дешевой керамике!

Вот и причудливая кружка, созданная в честь этого эпохального события, похоже, была изготовлена дальтоником, коему все европейцы на одно лицо, а оттенок их волос кажется сероборомалиновым. Видно, потому и поместил этот горе-дизайнер в пару с Кейт не ее жениха, то есть принца Уильяма, а его младшего брата Гарри. Тоже, конечно, принца, но, в отличие от лысеющего старшего, пока еще с рыжей шевелюрой.

К тому же, на кружке было весьма странное послание:

«Тело мужчины, красота женщины, пусть они произведут на свет детей».

Отправившись в Facebook (признанный у нас экстремистской организацией) с желанием поделиться чудесной находкой, автор снимка написал:

«Я заметил эту монументальную хрень в каком-то случайном благотворительном магазине».

В том магазине на востоке Лондона было несколько чашек, на которых супружеский дуэт был правильно помечен как Уилл и Кейт, но помещено изображение младшего брата герцога Кембриджского.

Королевские фанаты, которые увидели, что братьев перепутали, назвали сию сумасшедшую ошибку на китайской кружке в честь годовщины свадьбы принца Гарри и Кейт Миддлтон «монументальным хулиганством». Пост быстро привел тысячи британцев в замешательство и вызвал сотни комментариев.

Один ошеломленный фанат королевской семьи пошутил: «Наверное, это по заказу Гарри», а другой посмеялся: «Неудивительно, что Уильям и Гарри больше не ладят».

Эта мысль тут же нашла поддержку читателей: дескать, когда были изготовлены кружки, принцы все еще были близки, а именно с тех пор они в ссоре. Нашелся и утверждавший, что такая невероятная ошибка должна расцениваться как «государственная измена». Его сторонник заявил, что кружки нужно было «уничтожить» после того, как осознали ошибку.

Некоторые комментаторы отметили, что такая памятная вещь может стоить больших денег: «В будущем это может иметь ценность как редкость».

Другие же справедливо советовали: «Купите набор из шести штук, однажды они будут в цене. Если нет, то они все равно просто забавные».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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