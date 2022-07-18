Природа против химии: как затемнить предательскую седину на окрашенных волосах натуральными средствами
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С возрастом волосы утрачивают цвет и становятся седыми. Нередки случаи, когда это происходит даже у молодых женщин. Не все люди хотят закрашивать седину химическими красителями, так как они ослабляют пряди. В этом случае вам на помощь придут природные продукты. В статье мы расскажем о натуральных средствах, которые помогут затемнить седину и поддержать красоту волос.
Куркума с ромашкой
Это средство подходит для светлых волос. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
измельченная высушенная ромашка – 1 столовая ложка; порошок куркумы – 4 столовые ложки; вода – пара стаканов.
Налейте воду в кастрюлю, поставьте на огонь и дождитесь закипания. Добавьте ромашку с куркумой. Выключите плиту и остудите смесь.
Вымойте волосы. Когда они станут чистыми, нанесите на влажные пряди приготовленный состав. Распределите его по всей длине, хорошо массируя голову.
Через полчаса смойте смесь. Используйте средство 2-3 раза в неделю.
Грецкие орехи
Это средство поможет людям с темными волосами. Возьмите 10 штук грецких орехов. Залейте их водой и поставьте на плиту. Когда жидкость закипит, уменьшите нагрев и варите орехи еще 1 час. Затем остудите смесь.
Процедите жидкость и нанесите ее на чистые пряди. Подержите отвар на шевелюре полчаса, а затем смойте. Это средство не только затемняет седину, но и укрепляет пряди.
Авокадо
Авокадо – это вкусный плод, который многие из нас любят. Но далеко не всем известно, что его можно использовать для затемнения седины.
Возьмите спелый плод. Снимите с него кожицу, вытащите косточку, а мякоть разомните до состояния пюре. Вотрите эту массу в шевелюру. Затем вымойте голову обычным способом. Повторяйте эту процедуру несколько раз в неделю, пока седина не потемнеет.
Кофе с луком
Кофе придает седым волосам естественный оттенок, а лук предотвращает выпадение прядей. Возьмите ингредиенты в следующем количестве:
молотый кофе – 30 г; оливковое масло – столовая ложка; лук – четверть головки.
Сварите крепкий кофе обычным способом. Добавьте в него оливковое масло и тертый лук. Перемешайте продукты.
Нанесите смесь на голову, а затем наденьте шапочку для купания. Держите смесь на волосах около 1 часа. Затем хорошо вымойте голову. Повторяйте процедуру 1 раз в неделю, пока седина не закрасится.
Какао
Какао окрашивает седые волосы в приятный темный оттенок. Чтобы приготовить средство для волос, подготовьте следующие продукты:
какао-порошок – пара столовых ложек; биойогурт – полстакана; кокосовое масло и мед – по столовой ложке.
Перемешайте какао и йогурт. Когда у вас получится коричневатая масса, добавьте мед и кокосовое масло. Еще раз очень тщательно перемешайте продукты, желательно миксером.
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Смажьте шевелюру приготовленной смесью и подержите ее около 1 часа. Затем промойте волосы.
Черный чай
Заварите 3-4 пакетика черного чая в 1 л кипятка. Настаивайте их до тех пор, пока не получите жидкость интенсивного темного цвета.
Ополосните волосы полученным настоем. Настой черного чая окрасит поседевшие волосы в красивый оттенок красного дерева.
Шалфей
Вы можете смешать настой черного чая из предыдущего рецепта с отваром шалфея. Продукты нужно брать в равных пропорциях. Эту смесь нужно использовать для ополаскивания волос после мытья дважды в неделю.
Розмарин
Розмарин помогает скрыть седину на каштановой шевелюре. Бросьте 2 веточки этой зелени в 1 л воды, вскипятите и варите еще 10 минут.
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Остудите жидкость и удалите из нее зелень. Опустите волосы в отвар розмарина на несколько минут, а затем высушите их.
Эффект от окрашивания продолжается недолго, поэтому процедуру нужно повторять дважды в неделю.
Хна
Хна – натуральное растительное средство для окрашивания волос. Чтобы сделать домашнюю краску, подготовьте следующие продукты:
порошок хны – 100 г; биойогурт – три четверти стакана; сок лимона – несколько капель.
Положите все ингредиенты в стеклянную или пластиковую емкость и хорошо перемешайте. Равномерно нанесите краску на голову, а через час вымойте голову шампунем. Эффект будет сохраняться около 1 месяца.
Индиго
Синий порошок индиго тоже относится к натуральным красителям. Его получают из тропического растения индигофера. Он не только закрашивает седину, но и укрепляет волосы.
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Возьмите 100 г порошка индиго и смешайте со стаканом йогурта. Добавьте в смесь несколько капель яблочного уксуса. Перемешайте продукты.
Нанесите смесь на волосы и держите около 1 часа. Затем тщательно смойте массу. эффект от окрашивания будет длится около 1 месяца.
Дополнительные советы
Если у вас появилась ранняя седина, возможно, вашему организму не хватает полезных веществ. Поэтому следует использовать питательные элементы не только снаружи, но и изнутри.
Почаще включайте в свое меню фрукты, овощи и зелень, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. Эти вещества препятствуют старению. Регулярно употребляйте красную рыбу. Она богата селеном, который приостанавливает возрастные изменения в волосах.
Исключите из рациона жиры, сладости и алкоголь. Эти продукты ускоряют старение организма, в том числе и волос.
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