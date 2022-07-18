 

Школа с IT-полигоном появится в Филимонковском

18.07.2022, 16:54, Разное
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Спальные районы Москвы постепенно меняют свой облик. Городские власти стремятся к тому, чтобы в каждом районе жители могли получать качественное школьное образование, а новые современные объекты соответствовали всем требованиям безопасности.

Так, в Новой Москве, в ЖК “Цветочные поляны” (поселение Филимонковское) появится новое общеобразовательное учреждение на 1,2 тысячи мест. Девелопер “МИЦ” получил разрешение на строительство здания. Согласно условиям договора, после того, как все будет готово, объект перейдет в собственность города. К слову, в этом же документе прописано, что инвестор передает построенный в этом же ЖК детский сад, рассчитанный на 200 мест.

Новая школа – это необходимый объект социальной инфраструктуры для жителей “Цветочных полян”. В здании П-образной формы будет блок начальных классов, современные кабинеты, IT-полигон и робокласс. Фасад сделают черно-белым. Будут использованы цветные кассеты и лемели, керамогранит и витражные системы.

В школе смогут учиться дети всех возрастов, однако помещения для начальных, средних и старших классов разделят. Для учащихся 1-4 классов сделают отдельный вход. Во дворе появятся спортивная зона и игровые площадки. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена.

К слову, с “МИЦ” заключены договоры еще по двум проектам. В документах описывается строительство ЖК “ЭкоБунино” и ЖК “Кленовые Аллеи”. В этих жилых комплексах построят четыре школы и шесть детских садов на 4,1 тысячи мест.

“Таким образом, в трех проектах девелопер построит за свой счет и передаст городу 12 образовательных объектов, обеспечив в них 5,5 тысячи мест”, – отметила председатель столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства
Анастасия Пятова.

За последние 11 лет в Москве было построено почти 470 зданий образовательных учреждений: 332 детских сада и 136 школ. Эти объекты возводились не только за счет инвесторов, но и городского бюджета. До 2024 года включительно в столице хотят построить еще 134 здания школ и детских садов.



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