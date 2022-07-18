В самопровозглашенной ЛНР заявили о подрыве драмтеатра в Мариуполе изнутри здания

Взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

«По нашей информации, по всем экспертизам, следственным мероприятиям, которые мы проводили, и сейчас уже идет заключительная стадия самого расследования… – взрыв был изнутри непосредственно этого театра. По указанию кураторов из Великобритании, нужна была массированная бомба в средствах массовой информации. В принципе, [сторонники киевских властей] должны были разыграть кровавый сценарий», – цитирует его ТАСС.

Киселев уточнил, что волонтеры и военнослужащие вооруженных сил Украины затаскивали ящики, в которых могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы. «Когда они делали закладку взрывчатого вещества, <…> что-то у них пошло не так, поэтому в театре это и произошло», – добавил он. По его словам, 11 из погибших были украинскими силовиками, а еще трое – волонтерами.

Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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