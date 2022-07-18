 

В самопровозглашенной ЛНР заявили о подрыве драмтеатра в Мариуполе изнутри здания

18.07.2022, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Взрыв в драмтеатре Мариуполя 16 марта произошел из-за детонации боеприпасов внутри здания, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в эфире «Первого канала».

«По нашей информации, по всем экспертизам, следственным мероприятиям, которые мы проводили, и сейчас уже идет заключительная стадия самого расследования… – взрыв был изнутри непосредственно этого театра. По указанию кураторов из Великобритании, нужна была массированная бомба в средствах массовой информации. В принципе, [сторонники киевских властей] должны были разыграть кровавый сценарий», – цитирует его ТАСС.

Киселев уточнил, что волонтеры и военнослужащие вооруженных сил Украины затаскивали ящики, в которых могли находиться взрывчатые устройства и боеприпасы. «Когда они делали закладку взрывчатого вещества, <…> что-то у них пошло не так, поэтому в театре это и произошло», – добавил он. По его словам, 11 из погибших были украинскими силовиками, а еще трое – волонтерами.

Ранее спасатели МЧС Донецкой народной республики (ДНР) при поддержке местных волонтеров за четыре дня извлекли из-под завалов драмтеатра в Мариуполе тела 11 погибших мирных жителей.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03.21 / России спрогнозировали рост заболеваемости COVID в середине весны

16.04.21 / Die Welt – благодаря продуманной политике Пекина юань способен стать новой резервной валютой

11.02.22 / Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве прошел

29.12.20 / Республиканцы унизили Трампа, отклонив его вето на законопроект об обороне

26.05.21 / Санкции СНБО против криминальных авторитетов. 10 человек уже выдворили из Украины

16.07.22 / Российские военные под кассетным обстрелом помогли жителям Донбасса

20.01.22 / Урожайность риса и кукурузы в Китае снизилась на треть из-за озонового загрязнения

10.02.22 / Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на “Евровидение 2022”

25.09.20 / США выделят Сирии более $720 млн на гуманитарную помощь

06.09.21 / “Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича”. Разумков посоветовал Арестовичу поехать советником в “Талибан”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика