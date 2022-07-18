Лисичанск возглавил уроженец города Андрей Скорый

Лисичанск в Луганской народной республике возглавил уроженец города, который участвовал в его освобождении, Андрей Скорый, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах республики! Последний из освобожденных населенных пунктов Лисичанск сегодня возглавил Андрей Скорый. Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Народная милиция с начала марта вела наступление по направлению на Северодонецк и Лисичанск, взятие которых являлось одной из первоочередных целей оборонного ведомства Республики. Освобождение городов осложнялось тем, что киевские силовики организовали в них глубоко эшелонированную оборону и используют мирных жителей в качестве живого щита. Кроме того, в данном районе расположены несколько крупных химических предприятий. 29 мая в оборонном ведомстве Республики сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ заняли плацдарм в Северодонецке. Подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ 25 июня взяли под полный контроль промзону химического комбината «Азот» в Северодонецке. В этот же день союзные силы вошли в Лисичанск. К началу июля оба города были освобождены.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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