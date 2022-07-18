 

Путин обсудит с главой Ирана ситуацию по ядерной сделке

18.07.2022, 16:50, Новости дня
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Москва продолжит усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном, считая важным продолжить контакты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Именно этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина с иранским коллегой Эбрахимом Раиси и духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи 19 июля в Тегеране, передает ТАСС.

«Вполне логично, что в ходе двух контактов [Путина] с иранскими руководителями будет обсуждена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва выступает за восстановление ядерной сделки в той конфигурации, которая была утверждена в 2015 году резолюцией 2231 Совбеза ООН.

Цель – снять ограничения на нормальное торгово-экономическое взаимодействие Ирана с другими странами.

Твкже сообщается, что Москва и Тегеран работают над подготовкой нового межгосударственного договора, чтобы вывести сотрудничество на уровень стратегического партнерства. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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