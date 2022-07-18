 

В Армении произошло мощное землетрясение

18.07.2022, 15:45, Разное
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13 февраля в Ереване произошло серьезное землетрясение. По данным armenia-news.ru, магнитуда землетрясения составила 5,3. Землетрясение в течение нескольких минут сотрясало город и даже Гюмри.
Испуганные горожане покидали свои дома и выбегали на улицу, спасаясь от трясущейся мебели и дрожащих стен. В этот момент сотовая связь была невозможна. В восьми километрах от Еревана находился эпицентр толчков. Примечателен тот факт, что 13 февраля 2013 года в Ереване произошло землетрясение. Землетрясение было разрушительным для горожан. Вот почему сейсмологам стоит задуматься.



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