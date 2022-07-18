 

В Омске на улице Будеркина планируется построить проекционный пешеходный переход

18.07.2022, 15:45, Разное
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В Омске к 10 октября появится еще 10 пешеходных переходов, информирует isilpress.ru
Проекции “зебры”, с дорожными знаками и указателями улиц, будут расположены в районе остановки “Шинный завод”.

На портал государственных закупок загружено множество заявок на установку новых светофоров. В ближайшее время подрядчики будут принимать заявки на установку светофоров вдоль коридора от проспекта Мира до Нефтезаводской улицы. В 2022 году стоимость проекта составит более 56 миллионов рублей.



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