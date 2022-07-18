 

Немецкая компания Uniper предупредила своих клиентов о рисках повышения цен на газ

18.07.2022, 15:45, Разное
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Немецкая энергетическая компания Uniper начала забирать газ из хранилищ для поддержания ликвидности. Uniper также предупредила потребителей о возможном повышении цен и попросила увеличить лимит кредитной линии KfW на 2 млрд. евро.
В заявлении говорится, что Uniper выполнила требования объявления от 8 июля 2022 года и выведет свои газовые хранилища как можно скорее. Компания заявила, что за этот период было отобрано более 2 тераватт газа.

В заявлении говорится, что Uniper также направила 11 июля письмо клиентам, информируя их о состоянии рынка и предупреждая о возможном повышении цен. Немецкая компания заявила, что из-за сокращения поставок российского газа она израсходовала кредитную линию KfW на сумму два миллиарда евро. Она также подала заявку на продление кредита 18 июля.

Компания Uniper 8 июля обратилась к правительству Германии за поддержкой со стороны государства, чтобы стабилизировать свою деятельность во время нынешнего газового кризиса. Запрос поступил после того, как в закон об энергетической безопасности Германии были внесены поправки, предусматривающие поддержку предприятий критической инфраструктуры. Роберт Хабек, вице-канцлер и министр экономики Германии, заявил, что Uniper не допустит краха и в настоящее время обсуждает меры поддержки компании.

Uniper, немецкая энергетическая компания, была создана 1 января 2016 года. Она образовалась в результате реорганизации E.ON. Это привело к выделению традиционной энергетики в отдельную структуру. Крупнейшим акционером Uniper является финская Fortum.



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