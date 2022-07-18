 

Определены антиоксиданты, способные снизить риск развития деменции

18.07.2022, 15:42, Разное
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Все больше людей страдают от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных патологий. В связи с этим многие ученые ищут безопасные и эффективные методы терапии и профилактики патологий. Американские специалисты выяснили, что повышенный уровень некоторых антиоксидантов поможет провести профилактику заболевания и смягчить симптомы при его наличии.

В ходе исследовательской работы ученые воспользовались данными более семи тысяч человек возрастом от 45 до 90 лет. Результаты анализа их крови собирались в течение 16 лет. Внимание обращали на содержание в сыворотке витаминов и антиоксидантов.

Оказывается, повышенный уровень лютеина и зеаксантина, которые содержатся в зелени и овощах, например, моркови, горохе, тыкве или шпинате, способствует снижению риска развития старческого слабоумия.



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