Модные брюки весны-лета для женщин за 50: актуальные модели и самые изысканные сочетания

Брюки — одна из незаменимых базовых деталей гардероба. С их помощью можно создать эффектные луки в разных стилях. Рассматриваем актуальные брюки на весну-лето текущего года для представительниц прекрасного пола, кому за 50 лет, и выигрышные сочетания.

Кюлоты

С возрастом нужно делать ставку на женственность. Сделать это можно следующим образом: носить поменьше облегающих вещей, которые создают нелепые, а порой и провокационные образы. Рекомендуется обращать внимание на штаны клеш.

Актуальная модель — это кюлоты. Это укороченные штаны до середины голени, расширяющиеся книзу. В жаркую погоду просто незаменимы, поскольку хорошо вентилируются. Их можно сочетать как со спортивной обувью, так и с обувью на каблуках или на танкетке.

Палаццо

По сути те же самые кюлоты, но только длиннее. В таких брюках вы будете выглядеть изысканно и женственно. Фасон брюк позволит вас скрыть недостатки фигуры. Например, целлюлит, излишнюю худобу или, напротив, широкие бедра. Сочетайте такие штаны с рубашкой или блузой.

В стиле бохо

Если вам нравится несколько неформальный стиль, то можете скомбинировать брюки бохо с просторной кофтой оверсайз. Это тот случай, когда можно смело надевать тунику или «рубашку бойфренда».

Брюки в стиле бохо — это штаны прямого кроя, не стесняющие движений. Чаще всего укороченные и светлого оттенка (например, слоновой кости, кремового и т. д.), изготовленные из натуральных материалов. Например, льна. Они не должны быть эластичными.

Джинсы

Кто сказал, что нельзя носить джинсы тем, кому больше 50 лет? На самом деле можно и нужно. Другое дело, что следует придерживаться определенных правил. Например, нелепо и неуместно выглядят рваные джинсы, с разрезами на коленках, большими дырками. Такие джинсы больше подходят для молодежи.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

С возрастом лучше брать классику: джинсы прямого кроя, базовых синих оттенков. Голубые не лучший вариант, а вот насыщенный синий будет в самый раз. Также можно рассмотреть черные, темно-серые брюки. Их можно сочетать с обувью на каблуках или на плоской подошве на ваше усмотрение.

Бойфренды

Еще один вариант джинсов, которые подходят женщинам в зрелом возрасте. Это брюки из денима с завышенной талией, свободного кроя. Шьются таким образом, чтобы можно было сделать отвороты на штанинах снизу. Могут быть более просторные в бедрах.

Плюс такой модели в том, что визуально она делает фигуру стройнее. Высокая талия — это возможность скрыть неидеально плоский животик. Лучше всего такие джинсы сочетаются с футболками или с кроссовками. Если будете выбирать футболку, то отдавайте предпочтение однотонной, без рисунков и надписей.

С принтом

Должны ли быть брюки однотонными? Нет. Во-первых, штаны с рисунком сейчас в моде. Во-вторых, с помощью принта можно освежить образ. В таком случае следует помнить о необходимости наличия однотонного верха.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Рассматривайте геометрический или растительный принт. Желательно, чтобы расцветка была в пастельных оттенках. Избегайте слишком пестрых штанов, перегруженных разными яркими цветами. В целом желательно, чтобы гардероб с возрастом состоял из вещей нейтральных оттенков. Яркие нотки лучше добавить с помощью аксессуаров.

Укороченные

Можно ли носить велосипедки или капри женщинам за 50? Раньше такие штаны комбинировали с туниками, чтобы закрыть паховую зону. По нынешним временам такая комбинация считается старомодной и прибавляет лет, поэтому желательно ее избегать. Вы можете носить укороченные, но не слишком облегающие брюки. Особенно если вы очень стройная, то белоснежные штаны помогут прибавить объема в бедрах.

Сочетайте их с блузой, если они с завышенной талией. Либо можно надеть облегающую футболку и кардиган сверху — он закроет паховую зону, и вы будете себя чувствовать намного комфортнее.